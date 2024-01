Mileto, finanziati 300mila euro per il ripristino del cimitero comunale

Trecentomila euro. Questo il finanziamento ottenuto dall’amministrazione di Mileto, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, per ammodernare ulteriormente il cimitero comunale ubicato nella frazione Paravati. Il contratto per accedere ai fondi è stato sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti nei giorni scorsi. E così come spiega lo stesso inquilino di palazzo dei normanni, «dei 300 mila euro ottenuti, 240 mila euro saranno a carico della Regione Calabria, 60 mila euro a carico del Comune. Siamo riusciti a sottoscrivere il contratto in tempo utile – sottolinea al riguardo Giordano – e, quindi, abbiamo ottenuto un altro finanziamento che è destinato ad eseguire i lavori di ripristino dello spazio antistante il cimitero, per la creazione di nuovi ingressi, di 20 nuovi loculi e di 18 nuovi lotti. Ulteriore attività, che serve a continuare l’opera di decoro del territorio tutto». Non si ferma, dunque, l’azione dell’amministrazione comunale di Mileto, nonostante sul territorio si stia vivendo il momento delicato dell’insediamento a palazzo dei normanni della Commissione di accesso agli atti, inviata lo scorso 11 dicembre dal prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, per appurare eventuali infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente. «Nessuno potrà mai cancellare quanto di positivo a tutta la Regione ha fatto vedere Mileto con la sua Istituzione efficiente e sempre presente – ha dichiarato il sindaco nel suo messaggio Facebook di fine anno rivolto ai cittadini – con una comunità che finalmente dopo tanto torpore si è svegliata e ha intrapreso la via Maestra. La Mileto che noi conosciamo è questa non altro. Quell’altro mondo non ci appartiene, ma riguarda solo la parte negativa della nostra comunità, che pure c’è e tenta in tutti i modi, nascondendosi dietro paraventi anonimi o finti nuovi messia, di rigenerarsi sotto false generalità. Ma noi siamo consapevoli che con la parte giusta della nostra comunità sapremo dimostrare dove sta la verità e speriamo nel trionfo della giustizia. Lo dobbiamo a noi stessi – ha concluso – e anche ai ragazzi e alle ragazze che hanno creduto e credono in noi, ma soprattutto credono che un futuro migliore sia possibile».

LEGGI ANCHE: Comune di Nicotera e antimafia: prorogata la Commissione di accesso agli atti

A Paravati un calendario scandisce i “battiti del cuore” di Michele Turco Mileto, inaugurata la cappella del Centro “Maranathà”

Mileto, il sindaco in consiglio dopo l’accesso agli atti: «Agito sempre con trasparenza e legalità»