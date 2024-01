Jonadi, proseguono le iniziative a favore dei più piccoli del territorio

Il Comune di Jonadi in prima linea per offrire ai più piccoli servizi, attività ed iniziative volte a migliorare la qualità dell’offerta ricreativa, formativa ed extra-scolastica e per favorirne la loro crescita. In questo contesto, tantissime le attività già concluse nel corso delle festività natalizie, con il supporto delle parrocchie e dell’Asd Comprensorio Vibonese, e altrettanti i progetti tutt’ora in corso, tra cui il laboratorio “English Play Time”, proposto dalla Pro Loco, il laboratorio “Emozioni, Giochi e colori“, promosso dall’associazione “‘A Trava” per la riqualificazione urbana del parco giochi di Nao, ed il progetto artistico-musicale “Girotondo di storie“, attuato da “Armus Lab” nella frazione Vena. A tutto questo si aggiungeranno le ulteriori iniziative che verranno presentate nelle prossime settimane alla cittadinanza. «L’amministrazione – spiega al riguardo il sindaco Fabio Signoretta – è quindi al lavoro per rendere Jonadi un contesto “amico” dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, perseguendo una politica la cui forza è nell’idea di realizzare azioni concrete che migliorano la loro vita. Tutto ciò grazie all’entusiasmo ed alla sinergia tra l’Ente pubblico e le diverse associazioni operanti sul territorio che, accogliendo con entusiasmo l’avviso pubblico del Comune di Jonadi, hanno inoltrato la loro domanda di partecipazione».

A tal proposito sono stati ammessi e finanziati numerosi progetti. Da qui la palpabile soddisfazione della stessa assessora al Rapporto con le associazioni Nicolina Corigliano. «Siamo convinti – sottolinea dal canto suo – che le varie iniziative rappresentino un’occasione per svolgere attività mirate e vivere opportunità significative per la costruzione, lo sviluppo e la valorizzazione del potenziale umano che ognuno possiede; attraverso la creazione di spazi dove i ragazzi diventano veri protagonisti e dove viene offerta loro la possibilità di divertirsi apprendendo nuove conoscenze sportive, ludiche, artistiche, proponendo sempre nuove attività per aumentare i loro interessi e non un semplice servizio di affido. Inoltre – conclude – le attività proposte rappresentano una risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano, sia per quelle famiglie in difficoltà che non possono assicurare un periodo di socialità e svago ai propri figli considerata la gratuità delle azioni previste. Il lavoro iniziato, a partire dalla costituzione della Consulta delle Associazioni, sta producendo i propri frutti».

LEGGI ANCHE: Jonadi, conclusa l’installazione della rete idrica in località “Case sparse”

Jonadi in festa per i centotré anni di vita di nonna Maria Rosa Cichello

Ionadi, diventa più efficace e moderno il sistema di controllo della rete idrica