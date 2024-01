Comune di Nicotera, affidata la gestione dell’impianto di depurazione di Comerconi

Il Comune di Nicotera

Il Comune di Nicotera ha affidato il servizio di gestione, manutenzione, controllo, custodia dell’impianto di depurazione nella frazione Comerconi di Nicotera, di competenza comunale, all’operatore economico Spurgojet di Vibo Valentia, per due anni. Lo scorso mese di settembre, l’Area Tecnica dell’ente ha indetto una gara telematica per l’individuazione dell’affidatario del servizio in questione e, stante l’urgenza, l’ufficio ha predisposto una procedura negoziata sul Me.Pa. per il servizio sopracitato redigendo un apposito quadro economico di spesa per l’importo di euro 59.260,08, più euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza e Iva al 10% per complessivi euro 71816,09. All’ente sono state presentate solo due offerte dagli operatori economici del Mercato elettronico e solo una di queste è stata ritenuta valida: la proposta della Spugojet che si è aggiudicata l’affidamento della gestione dell’impianto di depurazione offrendo euro 53.000,00 più oneri per la sicurezza pari a euro 6.000,00 e Iva corrispondente a euro 5.900,00 per complessivi euro 64.900,00.

