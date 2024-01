Sp 10 interdetta al traffico, incontro tra L’Andolina e il comitato civico pro Dinami

Una delegazione del comitato civico pro Dinami ha incontrato, nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, per sollecitare un maggiore impulso all’annoso problema della viabilità nel territorio comunale, in particolare per la strada provinciale Sp10. In rappresentanza del comitato c’erano il consigliere comunale di minoranza Carmelo Callà, Alberto Romanò, Renato Furci, Francesco Crupi, Antonino Rachele. “La strada, nel tratto che la collega all’autostrada del Mediterraneo-A2, è interdetta al traffico per dissesto idrogeologico da circa 15 anni”. Il comitato civico ha evidenziato al presidente, “il lungo lasso di tempo intercorso dall’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico dell’arteria stradale, nonostante l’importanza che la stessa riveste in considerazione del fatto che rappresenta il collegamento allo svincolo autostradale del territorio di Dinami ma anche della parte limitrofa appartenente Provincia di Reggio Calabria. Inoltre, l’arteria, è importante per il raggiungimento di due importanti santuari: il “Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime”, sito a Paravati, e il “santuario della Madonna delle Grazie”, sito a Dinami”. In risposta ai solleciti del comitato civico, il presidente L’Andolina ha manifestato la sensibilità e la preoccupazione della Provincia a risolvere il problema esposto comunicando che esiste un progetto, ma la notevole entità dell’onere finanziario non è sostenibile. Pertanto, L’Andolina ha affermato che è stato chiesto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’inserimento nella programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Per fare il punto della situazione dello stato dei lavori in corso per la sistemazione degli smottamenti nei pressi del centro abitato di Dinami, il comitato civico ha anche sentito l’ingegnere Conocchiella e il geometra Mari che hanno dato risposta esauriente a tutte le domande.

