Ricadi, segnali stradali obsoleti e divelti: il Comune avvia un’attività di verifica e rimozione

La giunta comunale di Ricadi ha dato mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico e al responsabile della polizia municipale di rimuovere le insegne pubblicitarie di proprietà dell’ente obsolete, pericolanti o comunque non idonee allo scopo nonché a verificare e rimuovere tutta la segnaletica privata e non autorizzata a mezzo di cartelli, pannelli, manifesti, locandine, targhe, insegne, stendardi installati sul territorio comunale. Il corpo di polizia locale dell’ente nelle scorse settimane ha operato un’attività di verifica e refertazione fotografica relativa alla presenza della cartellonista pubblicitaria di proprietà del Comune relativa alle indicazioni stradali per il raggiungimento di determinate località, ovvero di determinate strutture turistiche ricettive e, nel corso di questa attività di verifica “sono stati rilevati diversi segnali cartellonistici divelti, danneggiati e non urbanissimamente idonei allo scopo individuale”, precisa la giunta. Pertanto, l’ amministrazione ha preso atto della “necessità di valorizzare il proprio territorio attraverso azioni sinergiche di recupero e di riqualificazione urbana” e intende, quindi, procedere alle verifiche di tutte le insegne pubblicitarie site nel territorio comunale. In effetti, sul territorio comunale a vocazione turistica le insegne – soprattutto stradali – obsolete, sono diverse.

