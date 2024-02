La politica perde audience mentre Sanremo resta il vero rito collettivo del Bel Paese – Diretta

La politica politicante non affascina e registra scarsa “audience”. Al contrario, la liturgia nazional-popolare per eccellenza, il Festival di Sanremo, sbanca l’Auditel. Sul palco del Teatro Ariston resiste l’unico, vero rito collettivo del Bel Paese. Forse perché nulla è più politico delle canzoni, che hanno da sempre dettato i modi e le declinazioni del costume italico. Focus stasera a Perfidia, in onda alle ore 21 su LaC Tv. “Non voglio mica la luna”: è questo il titolo della nuova puntata del talk politico più irriverente del piccolo schermo. Tanti gli ospiti di Antonella Grippo anche questa settimana. Saranno con noi: Furio Colombo, scrittore e giornalista; Barbara Alberti, scrittrice; Diego Santangelo, regista; Fulvio Abbate, scrittore; Enza Bruno Bossio (Pd); Giuseppe Graziano (Azione); Orlandino Greco (Italia del Meridione); Enzo Russolillo, patron Casa Sanremo; Maria Martino, responsabile Comunicazione Terre del Bussento.

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21 su LaC Tv, che è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

