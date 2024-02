Teatro comunale di Vibo Valentia: finalmente si va in scena

Lo ha annunciato il sindaco Maria Limardo al termine della Commissione per l’Attività di Pubblico Spettacolo che si è riunita questa mattina

Finalmente si va in scena. Dopo un’attesa di 25 anni apre il nuovo teatro comunale di Vibo Valentia. «Lo spettacolo si farà», annuncia il sindaco Maria Limardo al termine della Commissione per l’Attività di Pubblico Spettacolo che si è riunita questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza. «Come annunciato lo scorso 30 dicembre – conferma il primo cittadino – il primo lo spettacolo si svolgerà il 14 febbraio con lo show di Ale e Franz». La decisione al termine di un incontro a porte chiuse al quale, oltre al primo cittadino, hanno partecipato i vigili del fuoco, l’Asp e rappresentanti della polizia municipale. Una mancata autorizzazione rischiava di fare saltare la prima. Permesso arrivato in extremis, a cinque giorni dallo spettacolo. «Da domani – annuncia soddisfatta Maria Limardo – sarà possibile acquistare i biglietti attraverso un botteghino virtuale». Si alza dunque il sipario dopo un’attesa durata decenni: il teatro è stato presentato nel dicembre scorso dopo 24 anni di promesse. Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto dei biglietti, costi e orari dello spettacolo che si svolgerà mercoledì 14 febbraio.



