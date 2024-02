Carnevale a Vibo e frazioni, Schiavello: «Grande partecipazione, entusiasmo e divertimento»

“Due giorni di grande partecipazione, entusiasmo e divertimento per il Carnevale di Vibo Valentia, che ha animato anche le frazioni e portato sana allegria tra grandi e piccini”. All’indomani degli eventi, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo, tramite il consigliere delegato allo Spettacolo, Antonio Schiavello, esprime “soddisfazione per la riuscita della manifestazione e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato. Dopo il rinvio per maltempo nel giorno consueto, abbiamo voluto recuperare i festeggiamenti perché sappiamo quanto la gente ci tenga, e soprattutto i più giovani. Il Carnevale è una festa di colori, musica e divertimento, e con poche risorse – spiega Schiavello – crediamo di essere riusciti nel nostro intento. Sabato pomeriggio nel capoluogo e a Bivona, domenica pomeriggio a Vibo Marina, e dopo l’evento di sabato scorso che si era comunque svolto a Portosalvo, dove il ricavato di una raccolta fondi servirà ad acquistare un defibrillatore, con la fondamentale collaborazione delle associazioni del territorio – Dog Days, Mamma che festa – fino alla parrocchia di Bivona e al coinvolgimento delle scuole che hanno risposto presente al nostro invito, siamo riusciti a creare un movimento che ha riscosso grande apprezzamento da parte delle famiglie. La sfilata delle mascherine con la premiazione, la musica con tante performance, il raduno dei giganti a Vibo Marina, insieme al carro allegorico della scuola materna Santa Chiara di Mileto, sono state solo alcune delle attrazioni. Un insieme di iniziative che ha trasformato il weekend appena trascorso in due giorni di passione e allegria. Per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, anche solo con la presenza, alla riuscita del nostro Carnevale”.

LEGGI ANCHE: Carnevale, ecco i dettagli della rassegna “Mileto in maschera”

Sfilate in maschera, giochi e risate: la gioia del Carnevale a Briatico