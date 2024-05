A Falerna il concorso regionale dei barman, sul podio anche il vibonese Fortunato Schiavone

Si è concluso con successo il concorso regionale Aibes, Associazione italiana barman Calabria-Basilicata, tenutosi presso il Mood Sea Stage di Falerna. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 70 barman provenienti dalle categorie junior bartender, bartender, bartender professionale e flair, ha offerto una competizione di alto livello che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente.



Tra i partecipanti che si sono distinti, Simone Stocco (barman e co-proprietario del 102, locale situato nel centro storico di Nicastro) ha conquistato il primo posto nella categoria Fancy, mentre Giuseppe Gaccione ha vinto nella categoria Low Alcohol. Entrambi avranno l’onore di rappresentare Calabria e Basilicata sul prestigioso palcoscenico del concorso nazionale Aibes di Loano. Altri talenti che sono saliti sul podio di Falerna includono Corrado Pucci e Fortunato Schiavone (del locale Penna di Pizzo), Alessandro Virgara e Daniele Stella, dimostrando grande abilità e professionalità. Schiavone, Stocco e Corrado rappresenteranno la sezione Aibes nell’ambito della competizione nazionale.

L’importanza della formazione

Molti dei concorrenti avevano appena terminato il corso professionale di barman Aibes, guidati dal responsabile della didattica Marco Pistone. Questo ha sottolineato l’importanza della formazione continua e della crescita professionale, elementi fondamentali per eccellere in questo settore. La giuria, composta da professionisti del settore, è stata affiancata dai consiglieri nazionali dell’Associazione, Sergio Aiello e Cosimo De Tommaso. Il loro lavoro impeccabile nella valutazione dei partecipanti ha garantito l’equità e la trasparenza del concorso, aggiungendo ulteriore prestigio all’evento.



Al termine dell’evento, Luca Biafora, fiduciario della sezione Calabria, ha condiviso una riflessione: «Desidero augurare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri concorrenti che rappresenteranno la Calabria e la Basilicata al concorso nazionale. Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor sostenitori di Aibes e a tutti i partecipanti per aver reso possibile questo straordinario evento».

La soddisfazione del locale “Penna” di Pizzo

Soddisfazione è stata espressa dallo staff del locale “Tartufo Penna” di Pizzo per gli ottimi riscontri ottenuti dai suoi collaboratori. Fortunato Schiavone, noto bartender del locale, si è qualificato per il concorso nazionale mentre le bar-lady, Eleonora Marincola e Alessia Tudisco hanno superato il corso Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori) con il massimo dei voti, dimostrando competenza, passione e dedizione al loro lavoro.