Comunali a Vibo, alcune sezioni elettorali cambiano sede: ecco dove sarà possibile votare

Con una nota stampa, la giunta comunale di Vibo Valentia ha informato i cittadini che, in vista della tornata, «alcune sezioni elettorali non risultano temporaneamente disponibili in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale in corso d’opera che non saranno ultimati in tempo utile per l’allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni europee ed amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Per questi motivi – si fa presente – le sezioni elettorali n. 4, 5, 10, 11, 17, 18 e 36 sono state trasferite in edifici disponibili vicini, già sedi di seggio elettorale».

Più nel dettaglio:

le sezioni n.4 e n.5 sono trasferite dall’Istituto professionale sito in via Tarallo alla Scuola Materna sita in Viale Accademie Vibonesi;

le sezioni n.10 e n.11 sono trasferite dalla Scuola media “Murmura” Rione S. Aloe al Liceo Ginnasio “Morelli” sito in via XXV Aprile;

le sezioni n.17 e n.18 sono trasferite dalla Scuola media “Garibaldi” Piazza Martiri d’Ungheria all’Istituto magistrale sito in via Santa Ruba;

la sezione n. 36 è trasferita dalla Scuola elementare di Via Roma al Corap nella Zona industriale di Porto Salvo.

La sezione n. 37, ubicata in passato presso la Scuola media Buccarelli, è stata trasferita presso la Scuola dell’infanzia “Don Bosco” sita in via J. Palach, unitamente alla nuova sezione elettorale n. 12.

Tutte le altre sezioni elettorali rimangono ubicate nelle sedi originarie.

«Si fa presente che, in seguito a tali variazioni logistiche temporanee delle sedi di sezione elettorale, il numero della sezione sulla tessera elettorale non cambia. Solamente per gli elettori residenti nella via Moderata Durant, assegnati alla sezione n. 12 – si evidenzia – cambia il numero di sezione sulla tessera e pertanto questi ultimi potranno presentarsi presso l’Ufficio elettorale per l’aggiornamento della tessera».

Infine, facendo seguito a precedenti avvisi, si ricorda che «gli elettori residenti in Contrada Aeroporto e in Contrada Vaccaro di Vena Superiore, prima assegnati alla sezione n. 27, in seguito ad una necessaria rimodulazione della sezione stessa, voteranno nella sezione n. 26, avente sempre sede presso la Scuola Elementare sita in Via Roma a Vena Superiore. Anche questi ultimi potranno presentarsi presso l’Ufficio elettorale per l’aggiornamento della tessera».