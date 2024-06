Vibo, «brucia» la sconfitta di Cosentino per Alfredo Antoniozzi di Fratelli d’Italia

«La sconfitta di Vibo Valentia brucia e ringrazio Roberto Cosentino per la passione che ci ha messo. Se avessimo unito prima le forze moderate avremmo vinto». Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. «Io non sottovaluto le sconfitte – aggiunge Antoniozzi -, né sopravvaluto le vittorie: oggi abbiamo tutti e cinque i capoluoghi amministrati dal centrosinistra e questo è un dato di fatto. Sbaglierebbe, però, chi legasse questi risultati ad altre competizioni. Il centrodestra deve essere unito, compatto e umile – prosegue il vice capogruppo alla Camera – e in questa seconda fase la Giunta regionale deve continuare a lavorare sui temi più sentiti, dalla sanità all’ambiente. Possiamo rivincere le regionali – conclude – se ritroviamo serenità di insieme e se dimostriamo umiltà ai calabresi».