Romeo (centrosinistra) nuovo sindaco di Vibo Valentia. Cosentino: «Auguri Enzo, viva la democrazia e i vibonesi» – LIVE

Roberto Cosentino, candidato del centrodestra, riconosce la vittoria di Enzo Romeo (centrosinistra) prima che lo spoglio delle schede elettorali sia terminato. «Rispetto il voto di Vibo – ha commentato a caldo ai microfoni di LaC -. Quando i cittadini vanno a votare bisogna rispettare le loro scelte. Ho già fatto gli auguri a Romeo con un messaggio. Viva la democrazia».

I risultati dello spoglio in tempo reale

Roberto Cosentino

Centrodestra

5580 Voti 46.36% (in aggiornamento)

Enzo Romeo

Centrosinistra

6455 Voti 53.64% (in aggiornamento)

Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta su LaC Tv e sulle testate del gruppo con uno speciale elezioni di Dentro la Notizia. A sfidarsi a Vibo Valentia, il candidato a sindaco del centrodestra Roberto Cosentino e quello del centrosinistra Enzo Romeo. Esclusi al primo turno gli altri due candidati: Francesco Muzzupappa (centro) e Marcella Murabito (Rifondazione comunista). Durante queste elezioni amministrative, Vibo Valentia è stata l’unico capoluogo di provincia al voto in Calabria per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.

I cittadini di Vibo Valentia sono stati chiamati a votare per il secondo turno ieri, dalle 7 alle 23, e oggi, dalle 7 alle 15. Roberto Cosentino nella sua corsa verso Palazzo Luigi Razza è stato sostenuto da 6 liste, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. Enzo Romeo invece ha ottenuto l’appoggio di 4 liste, tra cui Partito democratico e Movimento 5 stelle. L’ultimo faccia a faccia tra i due contendenti si era svolto proprio negli studi televisivi di LaC, durante lo speciale Vibo Valens. Ora, dopo un’attesa lunga mesi scopriremo chi tra i due diventerà il sindaco di Vibo Valentia.