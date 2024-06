A Vibo Marina l’evento conclusivo del Tg Young, il telegiornale dei ragazzi realizzato all’Istituto Vespucci – Video

Con il supporto del network LaC gli studenti in questi mesi si sono trasformati in giornalisti e tecnici. Realizzato anche un docufilm su Maria Chindamo. Il dirigente scolastico Sangeniti: «Grande opportunità». Il direttore editoriale Falduto: «Progetto pilota che sperimenteremo anche in altre scuole calabresi»

di Stella Santoro

Un evento per celebrare il successo del Tg Young, il telegiornale realizzato dagli studenti dell’Istituto comprensivo Vespucci di Vibo Marina in collaborazione con il network LaC. È quello che si è tenuto nei giorni scorsi proprio nella scuola dove tanti giovanissimi hanno avuto l’opportunità di vestire i panni di giornalisti, operatori di ripresa e tecnici del suono e delle luci. Per l’occasione, l’ingresso della scuola si è trasformato in un vivace palcoscenico, animato da giovani entusiasti sotto lo sguardo attento ed emozionato dei loro familiari.

«È un progetto pilota che sperimenteremo anche in altre scuole calabresi. L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi nel mondo del lavoro già da questa giovane età affinché si appassionino a quello che può diventare un percorso di crescita professionale nel mondo dell’informazione e della comunicazione», ha detto Maria Grazia Falduto, direttore editoriale del Network LaC.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente dell’istituto Giuseppe Sangeniti: «Siamo convinti che il Tg Young, in partnership con il Network LaC, possa aiutarci notevolmente. Grazie al supporto di professionisti, i nostri ragazzi possono maturare esperienze professionali anche in un’ottica futura, con la prospettiva di uno sbocco professionale già a partire dalla scuola del primo ciclo».

«Quando i ragazzi hanno saputo del progetto, erano molto entusiasti. Si sono davvero trasformati in piccoli giornalisti, cercando notizie e realizzando video durante le manifestazioni scolastiche», ha raccontato la professoressa Nunzia Volpe, referente del progetto.

L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare la scalinata della memoria e per la presentazione di un docufilm, un omaggio alla legalità e alla memoria storica. «Realizzare la scalinata della memoria aiuta i nostri ragazzi a interiorizzare il significato della legalità, a comprendere il sacrificio di grandi uomini. Figure che hanno approfondito durante l’anno anche grazie alla collaborazione con Libera», ha sottolineato Sangineti.

Presente all’evento anche Maria Joel Conocchiella, referente provinciale di Libera di Vibo Valentia. «La cultura della legalità e l’innamoramento della democrazia sono fondamentali. Oggi questa scuola ce lo dimostra. Abbiamo visto studenti e studentesse in prima linea nel fare memoria».

«Il docufilm su Maria Chindamo – sottolineato ha Marila Vavalà, referente per la legalità dell’ICS Vespucci – è il frutto di un lavoro di riflessione profonda. Abbiamo voluto fare memoria, l’esercizio più efficace per rendere consapevoli i ragazzi dal punto di vista sociale e civico. Vogliamo che storie come quella di Maria Chindamo non si ripetano più in un territorio tanto bello quanto a volte feroce». «L’evento è stato interamente dedicato ai ragazzi, che sono stati i veri protagonisti, proprio come lo sono nella vita e a scuola», ha dichiarato il dirigente vicario Andrea Mamone.

Un lungo applauso, occhi brillanti e cuori pieni di speranza dei piccoli protagonisti del Tg Young hanno chiuso l’evento al Vespucci. Un primo passo verso un futuro luminoso, fatto di passione e impegno.

È possibile rivedere tutte le edizioni del Tg Young su LaC Play.