L’unione fa la forza: il Comitato provinciale Unpli di Vibo Valentia è ora realtà

Eugenio Sorrentino

Dopo alcuni anni di assenza, è stato ricostituito il Comitato provinciale Unpli di Vibo Valentia Aps. La rinascita dell’organismo è stata decisa a conclusione dell’assemblea costitutiva tenutasi nella sede della Proloco di Vibo Marina, presieduta da Vincenzo De Maria. Per l’occasioneranno presenti anche i presidenti Eugenio Sorrentino della Proloco di Zungri, Mariantonietta Pugliese per Tropea, Michele Catania per Vibo Valentia. Anche Michele La Piana per la Proloco di Briatico, Raffaele Scolieri di Capistrano, Mirella Fusca per Spilinga. Poi ancora Isabella Coscarella per San Gregorio d’Ippona ed in fine Gabriele Runca per Filadelfia e Antonio Leonardo Montuoro per Nicotera

. Nel corso della riunione tutti i partecipanti hanno evidenziato in maniera approfondita il ruolo che il neo Comitato provinciale intende svolgere ai fini della promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale ed enogastronomico presente nella provincia di Vibo Valentia.

A conclusione del dibattito, i partecipanti hanno eletto con voto unanime il Consiglio direttivo composto da Eugenio Sorrentino in qualità di presidente, Antonio Leonardo Montuoro suo vice, Runca Gabriele consigliere e segretario, Michele La Piana consigliere e tesoriere; ed i consiglieri Vincenzo De Maria, Mariantonietta Pugliese, Mirella Fusca e Isabella Coscarella. Gli stessi hanno inoltre espresso apprezzamento e sostegno per la candidatura di Michele Catania alla carica di Consigliere regionale Unpli, che sarà ratificata dall’apposito organismo nei prossimi giorni. Quale sede legale del Comitato provinciale di Vibo Valentia Aps, è stata eletta la sede della Proloco di Zungri in via Umberto n. 51.