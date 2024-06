Carenza idrica e disagi a Limbadi, stop all’erogazione dell’acqua nelle campagne

Stop all’erogazione dell’acqua in campagna, da oggi e fino al 20 luglio. Lo prevede un’ordinanza del sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, che ha anche annunciato controlli stringenti su tutto il territorio da parte del personale di polizia municipale e ufficio tecnico. Una misura di carattere straordinario, accolta non in modo favorevole da tutti ma necessaria, secondo l’amministrazione comunale, per far fronte alla forte carenza idrica che sta interessando il paese, causando non pochi disagi alla popolazione che si trova ad affrontare lunghe ore senz’acqua nelle case.

Da qui la decisione di adottare l’ordinanza, volta alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile: rubinetti chiusi per tutte le utenze nelle zone agricole, in sostanza, per risparmiare il prezioso liquido e anche per prevenire usi impropri al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di «poter soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico», si legge nel provvedimento.

Per chi comunque, in campagna, ha necessità di acqua da destinare agli animali da allevamento – avvisa il Comune – sarà possibile rivolgersi all’ufficio Lavori pubblici in municipio, presentandosi muniti di documento d’identità e numero del contatore.

L’ordinanza segue una precedente con la quale si vietava l’utilizzo di acqua su tutto il territorio per usi il lavaggio di cortili o veicoli, per innaffiare giardini o orti, per riempire piscine o fontane. Tutto ciò però non dev’essere bastato e ora si corre ai ripari. Un provvedimento, quello odierno, che rende palpabile e ancor più evidente la crisi idrica che si vive in tutto il territorio vibonese e non solo. Proprio in questi giorni Sorical ha lanciato l’allarme, parlando di un’estate difficile alle porte, con sorgenti in calo in tutta la Calabria. Da qui, l’invito ai sindaci ad emettere ordinanze che limitino o vietino l’utilizzo dell’acqua potabile per usi irrigui e il riempimento delle piscine.