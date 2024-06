L’Ambito sociale territoriale con Spilinga capofila assegna il bando da 100mila euro per il servizio di sostegno educativo

La Conferenza dei sindaci dell’Ambito sociale territoriale, di cui è capofila il Comune di Spilinga con altri 15 Comuni del Vibonese, sta per attivare il Servizio di sostegno educativo domiciliare per minori e famiglie residenti nella zona con diverse finalità, tra cui il sostegno ai minori nei momenti di difficoltà, il potenziamento delle dinamiche relazionali familiari e la promozione delle capacità progettuali del minore e della sua famiglia. Ad occuparsene sarà dunque la costituenda cooperativa sociale Rti Vitasi ViboSalus, risultata la prima in graduatoria per un importo di oltre 97mila euro, più iva, sulla base di un bando complessivo di 119mila euro di proventi derivanti dal Fondo povertà per le annualità 2019 e 2020. Sulla fase attuale, l’Ufficio di Politiche sociali del Comune di Spilinga ha fatto sapere che: «A monte sono stati fatti tutti gli opportuni controlli sulla cooperativa, con richiesta da parte dell’Ambito all’Agenzia delle Entrate ed altri enti. Dopo la formalizzazione della Rti, il Servizio verrà ufficialmente affidato ed entrerà in funzione». Per i Comuni dell’Ast «questo importante passo permetterà di fornire un supporto educativo prezioso a minori e famiglie in difficoltà, promuovendo l’inclusione sociale e favorendo il benessere di tutte le persone coinvolte». Gli enti comunali che compongono l’Ambito sociale territoriale sono: Spilinga (capofila), Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

La cooperativa sociale

Vibosalus è una cellula del sistema Azione cristiana umanitaria (Acu), realtà sociale che da anni svolge servizi alla collettività, alle imprese, allo sviluppo partendo dal territorio reggino ed espandendosi su tutto il territorio nazionale. Vibosalus è una cooperativa sociale di “tipo A”, nata per iniziativa di alcuni volontari e dell’associazione di volontariato e di Protezione civile “Istituto per la famiglia” – sezione Ionadi. Si occupa in prevalenza di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, anche alla soluzione dei bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sensoriale e sociale, di persone anziane, di ammalati, di portatori di handicap, di minori, di tossicodipendenti, di alcolisti, di extracomunitari, di giovani in condizioni di disagio sociale, di detenuti e di quanti altri presentano necessità d’intervento volto al recupero nella società. La cooperativa intende intraprendere numerose iniziative rivolte ai bambini ed ai giovani, collaborando anche con il settore delle Politiche sociali dei Comuni del Vibonese e del Lametino.