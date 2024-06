Provincia di Vibo, il presidente L’Andolina nomina i componenti delle Commissioni consiliari

«Dare impulso e concorrere all’attività amministrativa dell’Ente espletando le proprie funzioni di proposta, istruttoria e pareri, nonché di verifica e consultazione». Queste – riporta una nota della Provincia di Vibo Valentia – le competenze dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti, nominati con apposito decreto dal presidente dell’Ente, Corrado Antonio L’Andolina. Le Commissioni – così come sancito dall’articolo 2 dell’apposito Regolamento in vigore -, sono due ed espleteranno compiti e funzioni concernenti in specifici settori organici.

Per la Prima commissione si tratta di: Affari Generali – Personale – Pari Opportunità – Bilancio e Programmazione – Servizi Finanziari – Avvocatura e Contenzioso – Materie Residuali – Informazione Pubblica e Istituzionale. I nuovi componenti sono: Alessandro Lacquaniti; Giampiero Calafati; Antonino Schinella; Vincenzo Lentini; Vincenzo Pagnotta; Serena Loschiavo.

La Seconda commissione si occupa invece di: Pubblica Istruzione e Edilizia scolastica – Lavori Pubblici e Viabilità – Urbanistica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio – Trasporti Pubblici – ambiente e Tutela Ambientale. I componenti sono: Giampiero Calafati; Cosimo Nicola Papa; Nicola Lasorba; Carmine Mangiardi; Vincenzo Pagnotta; Carmine Franzè.