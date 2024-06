Il gemellaggio con Newark porta a Spilinga docenti e studenti americani per uno stage sulla cucina mediterranea

Ad accoglierli l’Accademia internazionale, aperta da poco in paese. L’accordo è stato siglato negli Usa dal vicesindaco Barbalace: «Grande opportunità di crescita per il nostro territorio»

Il Municipio di Newark (Usa)

Il gemellaggio risalente quasi ad un anno fa tra la città di Newark (New Jersey, Usa) e Spilinga, si concretizza con l’arrivo di dieci studenti e quattro docenti americani per uno stage di cucina mediterranea. Un accordo, quello appena siglato oltre Oceano, che apre le porte a una collaborazione che si preannuncia proficua e piena di nuove opportunità per entrambe le città coinvolte. I giovani studenti provenienti dalle scuole superiori di Newark avranno l’opportunità di immergersi nella cultura culinaria italiana e imparare le tecniche tradizionali della cucina mediterranea presso l’Accademia di Spilinga, insieme ai loro docenti che li accompagneranno in questo viaggio di apprendimento e scambio culturale. L’incontro tra le due parti, svoltosi con grande cordialità e spirito di collaborazione, ha portato alla firma del primo accordo di programma che segna l’inizio di una partnership destinata a crescere e a svilupparsi nel tempo.

Franco Barbalace e Ligia De Freitas

Dopo aver affrontato temi di interesse comune, si sono delineati i nuovi obiettivi da raggiungere insieme nel corso del prossimo futuro. «La presenza del sindaco di Newark Ras Barake e della vice sindaco Ligia De Freitas a Spilinga a fine luglio – ha fatto sapere il vicesindaco di Spilinga Franco Barbalace, appena ritornato dagli Usa per questo importante incontro -, sottolinea l’importanza che entrambe le città attribuiscono a questa collaborazione e alle opportunità di crescita che essa può offrire ai propri cittadini. La promessa del sindaco Baraka di inviare un pulmino per il trasporto scolastico/turistico a Spilinga è un segno tangibile dell’impegno e della volontà di mantenere vivo questo gemellaggio e di continuare a costruire ponti di collaborazione tra le due comunità». A luglio, durante la permanenza degli studenti e dei docenti americani a Spilinga, si apriranno nuove possibilità di collaborazione e di scambio culturale tra le due città, che si avviano verso un futuro di reciproca crescita e arricchimento.