La croce nera in corteo

Si è svolta con grande partecipazione la terza edizione della “Marcia mottolirana” in onore del Beato tropeano Francesco Mottola, promossa dalla famiglia Oblata del Sacro Cuore e giunta quest’anno in occasione del centenario dall’ordinazione sacerdotale del presule, avvenuta a Tropea nel 1924. Il grande corteo, che ha visto la presenza di numerosi fedeli provenienti da tutta la Calabria, ha avuto inizio alla chiesa di San Michele dove è stato possibile riflettere sugli anni di formazione del giovane sacerdote, condividendo la luce accesa delle candele in un gesto simbolico di comunione e speranza. La seconda tappa ha portato i partecipanti davanti alla “Casa della Carità”, fondata dal Beato nel 1936, per ricordare la sua dedizione verso gli anziani e gli ammalati, “i nuju du mundu” come li definiva lui in segno anche di sprone verso i benestanti tropeani a farsi carico di quella parte della società.

Un momento della “Marcia mottoliana”

La terza tappa del percorso ha fatto poi sosta alla casa del Beato, dove i pellegrini hanno pregato e riflettuto sulla capacità di don Mottola di trasformare la propria sofferenza in amore verso il Sacro Cuore di Gesù. Il corteo si è poi spostato verso la cattedrale normanna, dove il vescovo mons. Attilio Nostro della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha celebrato la santa messa ponendo l’accento sull’importanza di rispondere con amore all’amore di Cristo e di essere veri discepoli fraterni. Questa marcia, che ha spogliato i presenti di ogni vanità, rivestendoli della vitale forza della fratellanza, ha rappresentato un momento di riflessione e preghiera, ma anche di festa e comunione tra i fedeli che hanno voluto onorare la figura di un sacerdote esemplare amato da tutti.

Ultima tappa in cattedrale

Una figura talmente importante per la quotidianità della città e per la storia della Calabria da aver impregnato ogni aspetto della società, tanto da essere oggi ancora figura di riferimento per molti. Le celebrazioni in onore del Beato si concluderanno domani 30 giugno con la festa liturgica in suo onore. Nel corso della messa alle ore 19:00 nella cattedrale di Tropea, ci sarà per la prima volta il rito dell’offerta dell’olio per alimentare la lampada votiva che durante l’anno arde sulla sua tomba. Saranno le parrocchie di Pannaconi e Piana Pugliese, del Comune di Cessaniti, a compiere questo gesto di venerazione verso il Beato tropeano.