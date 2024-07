Un castello pieno di re e regine: successo per la serata danzante di beneficenza organizzata a Pizzo da MàMé For You

La raccolta fondi consentirà di realizzare entro agosto due progetti in Madagascar: la ristrutturazione di una scuola che ospita 280 alunni e l’istallazione di un sistema di illuminazione a pannelli solari per i villaggi dell’isola di Mitsio

Questa volta è l’abito che fa il monaco, anzi che fa i re e le regine. Quelli che hanno animato la serata di beneficenza a favore del Madagascar in costumi d’epoca organizzata dell’associazione MàMé for you rappresentata da Mariateresa Rosano. I fondi raccolti consentiranno di realizzare ad agosto due importanti progetti: la ristrutturazione della scuola del Villaggio di Antsohimbondrona che ha classi per 280 bambini e la realizzazione di un sistema di illuminazione a pannelli solari per i villaggi dell’isola di Mitsio, in cui a dicembre, sempree grazie all’impegno dell’associazione, è stata portata l’acqua,

La serata si è svolta nel Castello di Pizzo e tutti gli ospiti, come da invito, si sono presentati vestiti da Re e Regine. Così, hanno dato sfoggio di sé Lady D, la regina Elisabetta, Cleopatra, Faraoni, Re e Regine di Cuori, Re arabi, sceicchi di ogni tempo, regine di paradisi terrestri, imperatori come Giulio Cesare, reali giapponesi, marchesi, contesse e baronesse. E naturalmente non poteva mancare la Regina del Madagascar. Tutti portati a destinazione dal Trenino di Pizzo.

Tra questi sono stati premiati il re e la regina più originali, Re arabo (Pietro) e la Regina di cuori (Anna), che hanno ricevuto un orologio e una collana donati per la serata dalla Gioielleria Franzè di Vibo Valentia.

Dopo il saluto del sindaco Sergio Pititto, Mariateresa Rosano ha illustrato agli ospiti, attraverso filmati e foto, tutta l’attività di MàMé for you, i progetti realizzati e i progetti che grazie anche a questa raccolta fondi saranno realizzati nel mese di agosto.

La cena è stata allietata da musica che è stata apprezzata anche da chi in quel momento affollava la piazza di Pizzo.

«L’associazione – i leggge in una nota – ringrazia gli sponsor che hanno dato un validissimo contribuito alla serata con i loro prodotti: le cantine Lento e Marchisa, Il Borgo dei Vinci, la Pasticceria vibonese Mandaradoni, quella di San Costantino Il Pasticcino, l’Antica Gelateria Belvedere che ha preparato davanti agli ospiti il famoso tartufo di Pizzo, L’amaro 05 e il contributo di CN Auto. Il catering tutto calabrese è stato curato da Filippo’s».

Ora il prossimo appuntamento sarà a settembre, dove tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, saranno invitati da MàMé for you che darà conto di ciò che sarà stato realizzato ad agosto grazie alle loro donazioni.