Estate a Zambrone, pronto a ripartire il servizio navetta destinazione mare: gli orari

A Zambrone pronto a ripartire il servizio navetta per collegare il paese e le frazioni al litorale costiero. La comunicazione arriva direttamente dall’amministrazione comunale a guida del sindaco Corrado L’Andolina. «Da sabato 3 agosto a domenica 25 agosto 2024 (escluso giovedì 15 agosto), sarà attivo il servizio di navetta di collegamento centri abitati – mare, per dare la possibilità a tutti coloro che non sono muniti di mezzo proprio di trascorrere una giornata al mare», si legge nell’avviso.

Gli orari

Da sabato 3 agosto a domenica 25 agosto 2024 (escluso giovedì 15 agosto). Orario pomeridiano. Il servizio prevede una corsa articolata come segue:

Partenza Daffinacello ore 14.30

Daffinà ore 14.35

San Giovanni ore 14.50

Zambrone (incrocio Via xxv Aprile/Via Europa) ore 15.15

Madama ore 15.25 Ø

Marina di Zambrone (Stazione) ore 15.30

Marina di Zambrone (lungomare) ore 15.35

Il rientro è previsto per le ore 19.15 partenza Marina di Zambrone (Ingresso ex villaggio “Il Lungomare”) effettuando il percorso contrario. Da domenica 11 agosto a domenica 18 agosto 2024 (escluso giovedì 15 agosto) oltre alla corsa pomeridiana vi sarà l’aggiunta anche di una mattutina.

Partenza: Daffinacello ore 08.30

Daffinà ore 08.35

San Giovanni ore 08.50

Zambrone (incrocio Via xxv Aprile/Via Europa) ore 09.15

Madama ore 09.25

Marina di Zambrone (Stazione) ore 09.30

Marina di Zambrone (lungomare) ore 9.35

Il rientro è previsto per le ore 13.15 partenza Marina di Zambrone (ingresso ex villaggio “Il Lungomare”) effettuando il percorso contrario. Il costo di ogni singola corsa è di 1 euro per come stabilito con Deliberazione della Giunta comunale nel febbraio scorso.