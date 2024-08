Che facciamo a Ferragosto? Nel Vibonese c’è solo l’imbarazzo della scelta: non solo mare, qui c’è tutta la Calabria più bella

Mare, montagna, musei ed eventi in programma dalla costa all’entroterra: per il Ferragosto in provincia di Vibo Valentia ce n’è per tutti i gusti. Il 15 agosto rappresenta il clou dell’estate, un momento di festa dedicato alla famiglia, allo stare insieme, al relax e al sano divertimento. Molti centri della Costa degli dei, da Pizzo a Tropea e Nicotera, in questi giorni stanno accogliendo centinaia e centinaia di turisti. Ai villeggianti si aggiungono le flotte di emigrati di ritorno nei paesi d’origine per ricongiungersi con amici e parenti.