Mozziconi in cambio di una bibita fresca, l’iniziativa del Comune di Vibo per sensibilizzare alla cura dell’ambiente

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti e più nello specifico di mozziconi di sigaretta. «Un’iniziativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza riguardo all’importanza della partecipazione di ciascuno di noi per mantenere pulito l’ambiente – afferma l’assessore Marco Miceli in una nota stampa-. Non gettare per terra i mozziconi di sigarette è un gesto elementare. Farlo comprendere a chi ancora non lo ha capito, un segnale di grande civiltà».

Da qui l’idea avanzata dalla ditta di gestione e smaltimento rifiuti Muraca e accolta dal Comune di coinvolgere anche i cittadini: ogni bicchiere di mozziconi che verrà raccolto su tutte le spiagge libere di Vibo Marina, Bivona e Trainiti, potrà essere consegnato in quattro lidi, e al cittadino verrà dato “in cambio” un bicchiere di birra o bibita a scelta. «Lo “scambio” – fa sapere il Comune di Vibo – sarà possibile per i prossimi tre mercoledì di agosto, ma la raccolta ovviamente può essere fatta tutti i giorni».

Sul fronte spiagge accessibili, inoltre, l’amministrazione ha messo a disposizione in tre spiagge libere, una a Vibo Marina e due a Bivona, le sedie job per facilitare l’accesso in spiaggia alle persone che ne avessero necessità. Sedie che sono state affidate in custodia ai lidi in prossimità della spiaggia libera, nello specifico: lido La Rada a Vibo Marina; lido Rosa dei venti e lido Palm beach a Bivona.

«Sono certo – aggiunge Miceli – che da parte del cittadino vi saranno la necessaria cura e rispetto per il bene comune: le nostre spiagge, il mare, le attrezzature che il Comune mette a disposizione, come sedie e passerelle. Nel frattempo continua la pulizia delle spiagge, come da capitolato, ed un ringraziamento va agli operatori della Muraca che stanno dando il massimo per svolgere nel migliore dei modi il lavoro sulle spiagge, perché l’amministrazione vuole puntare molto proprio sul nostro maggiore attrattore, ovvero le bellissime spiagge vibonesi».