Tropea si prepara al Ferragosto: ecco i provvedimenti straordinari per la viabilità nel centro storico e verso le spiagge

In vista della festività di Ferragosto, il Comune di Tropea ha annunciato un’importante ordinanza per garantire la sicurezza stradale e il benessere dei cittadini e dei turisti. Il provvedimento emanato prevede misure straordinarie nella Ztl (Zona a Traffico Limitato) e alcune limitazioni alle autorizzazioni per il transito e le operazioni di carico e scarico nel centro storico, nel periodo compreso tra le 09:30 di mercoledì 14 agosto 2024 e le 05:00 di venerdì 16 agosto 2024.

Tra le principali disposizioni, ci sono l’attivazione della Ztl ai varchi di via Carmine, via Libertà e via Marina Vescovado. Scopo di queste misure è quello di «garantire un elevato livello di sicurezza – si legge nell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia municipale Domenico Papalia – in un periodo dell’anno in cui la città è più viva e affollata, grazie all’afflusso di turisti attratti dalle bellezze paesaggistiche e culturali della località vibonese».

Il provvedimento prevede anche «la sospensione di tutte le attività di carico e scarico nel perimetro del centro storico. I veicoli commerciali, tra cui furgoni e autocarri, non potranno sostare o fermarsi lungo le strade principali come via Carmine, via Stazione, piazza Toraldo, piazza Villetta Cannone, via Regina Margherita e via Libertà. Queste limitazioni – prosegue l’ordinanza del comandante Papalia – si applicano anche agli spazi normalmente destinati alle operazioni di carico e scarico, al fine di evitare congestioni e garantire il libero accesso ai pedoni».

Solo in caso di «esigenze urgenti e debitamente documentate», sarà possibile ottenere autorizzazioni per il transito, previa verifica da parte degli agenti della Polizia Locale. Particolare attenzione sarà riservata alle «persone con difficoltà di mobilità, che potranno comunque accedere alle zone limitate se muniti di apposito contrassegno». Inoltre Papalia ha sottolineato l’importanza di queste misure, che «rispondono a fattori legati alla sicurezza pubblica e alla necessità di gestire il traffico in modo efficace durante un periodo di maggiore affluenza turistica».

Anche la salita di Rocca Nettuno, da qualche giorno, è tornata percorribile ambo i sensi dopo la revoca delle due ordinanze e la contestuale rimozione del semaforo che gestiva il tratto di strada in precedenza interessato da distaccamenti di roccia dal costone.