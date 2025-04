Due studentesse vibonesi conquistano il campionato regionale di ginnastica artistica e ritmica in due categorie

Un risultato che consegna alla comunità vibonese due eccellenze da incoraggiare e su cui puntare in vista del futuro

Sono vibonesi le due studentesse che domenica scorsa sono salite sul gradino più alto del podio conquistando il titolo regionale nel campionato di ginnastica artistica e ritmica che si è svolto a Pianopoli, portando alto il nome dell’ASD ”Moonlight dancing” di cui fanno parte, una piccola realtà il cui impegno costante ha dato i suoi frutti, segno che anche da piccoli centri possono nascere grandi cose e grandi talenti. Le campionesse sono India Bardetta, per la categoria ”Junior A” e Gioia Colacchio per la categoria ”Junior A specialità”, entrambe preparate dal maestro Giandomenico Palmieri. Un risultato che consegna alla comunità vibonese due eccellenze da incoraggiare e su cui puntare in vista del futuro.