Piscina comunale di Vibo, appaltati lavori per quasi un milione e mezzo di euro. Mangialavori: «Ora non ci sono più scuse»

Lo stanziamento, grazie all'emendamento da 36 milioni alla Legge di Bilancio 2023, consentirà di rimettere in sesto la struttura chiusa da tre anni per le precarie condizioni. Ora via al rifacimento e messa in sicurezza

«L’iter per la rinascita della piscina comunale di Vibo Valentia è finalmente arrivato ad un punto di svolta». È quanto comunica in una nota ufficiale Giuseppe Mangialavori (Fi), presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. «Oggi – prosegue Mangialavori, artefice del finanziamento da 1,4milioni di euro destinato al Comune di Vibo Valentia – sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione di un impianto che la città attende da tanto, troppo tempo». Lo stanziamento consentirà di rimettere in sesto la piscina comunale di località Maiata che da tre anni ormai è chiusa a causa di precarie condizioni che rendono necessario un complessivo lavoro di rifacimento e messa in sicurezza degli impianti.

«Un intervento che il solo ente con disponibilità proprie – prosegue la nota -, non sarebbe mai stato in grado di garantire e che oggi è possibile proprio grazie all’emendamento di 36milioni di euro – voluto da Mangialavori con la Legge di Bilancio dello Stato 2023 – destinati al territorio vibonese, una parte dei quali trasferiti proprio al Comune capoluogo».

«La piscina – aggiunge il presidente della Commissione bilancio della Camera – rappresentava il fiore all’occhiello delle strutture sportive del nostro territorio, apprezzata da persone di ogni fascia di età, con ricadute positive in termini di salute ed anche in termini economici per l’indotto generato, con uno sbocco fondamentale per le associazioni sportive del nuoto. Tutto ciò, oggi, può tornare ad essere realtà. Sono certo che l’attuale amministrazione comunale di Vibo Valentia, che dai banchi dell’opposizione si è sempre dimostrata particolarmente sensibile al tema, saprà condurre a conclusione l’iter dei lavori senza intoppo alcuno. Perché adesso non ci sono scuse. Per quanto mi riguarda – ha poi concluso -, da rappresentante di questo territorio, su questa pratica ho sentito la responsabilità di dover fare la mia parte e ritengo di avere dato il massimo. Ora tocca al Comune non deludere le aspettative di tutti i vibonesi».