Premio Mileto 2024, la consegna il 17 agosto: ecco i nomi dei vincitori

Rocco Corso e Renato Tulino in campo medico, Raffael Terzo Corigliano e Saverio Muzzopappa in ambito sportivo. Sono questi i quattro vincitori dell’edizione 2024 del Premio Mileto, istituito dal Comune di Mileto per insignire enti, associazioni, cittadini e persone della cittadina normanna distintisi nei vari campi e ritenuti meritevoli di elogio pubblico. La cerimonia di consegna del riconoscimento è programmata per sabato 17 agosto, durante la serata musicale organizzata in piazza Badia dall’Amministrazione comunale, in concomitanza con la festa patronale di San Rocco.

«Questi riconoscimenti – sottolinea il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano annunciando i vincitori dell’edizione 2024 della rassegna – servono per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità e costituiscono un riscontro dovuto a cittadini miletesi che nelle loro attività si sono impegnati oltre misura, raggiugendo obiettivi e portando avanti il nome della nostra comunità».

Per quanto riguarda i premiati in campo medico, il dottore Rocco Corso opera attualmente da direttore del Dipartimento della diagnostica dei servizi della Fondazione dell’Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico (Irccs) San Gerardo di Monza, mentre il dottore Renato Tulino riveste il ruolo di direttore del Dipartimento di Medicina generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Per quanto attiene i premiati nel settore dello sport, invece, il compianto Raffaele Terzo Corigliano riceve il premio alla memoria quale presidente della Polisportiva, squadra storica del calcio miletese. Saverio Muzzopappa, invece, quale presidente della Stella del Sud, altra compagine che ha segnato la storia calcistica della cittadina normanna.