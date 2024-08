Vibo Marina si prepara alla festa della Madonna e riscopre la tradizionale cerimonia di benedizione delle barche

Vibo Marina ha vissuto, nella serata di Ferragosto, la cerimonia di benedizione delle imbarcazioni, in vista della festa della protettrice del porto, Maria Ss. del Rosario di Pompei, in programma domenica 18 agosto. Una piccola folla si è radunata in via Emilia per assistere alla Santa Messa, celebrata dal parroco don Enzo Varone e da don Bruno, a cui ha fatto seguito la benedizione delle imbarcazioni ormeggiate presso lo specchio d’acqua antistante i pontili turistici.

Un evento che si è svolto per la prima volta nelle tradizioni della cittadina portuale e che era stato inserito nel programma dei festeggiamenti in onore della protettrice del Porto, Maria Santissima del Rosario di Pompei. Un appuntamento intenso, semplice ma nello stesso tempo suggestivo, vissuto da residenti e diportisti con partecipazione, per un momento di preghiera e di raccoglimento. Una cerimonia che ha voluto far riscoprire, almeno in parte, i valori fondamentali, perché il mare unisce ciò che la terra divide. Emozionante nella sua semplicità, è stato sicuramente un evento apprezzato da tutti i partecipanti.