Un’estate di fede e amicizia per tutti: l’Azione cattolica apre i campi estivi a Monte Poro

La locandina dell’evento

Si comincerà dal 23 al 27 agosto con il Campo dell’Azione cattolica ragazzi (Acr) dal titolo “HAI LA MIA PAROLA! – Geremia, Profeta di Speranza”. Questo primo campo, fanno sapere gli organizzatori, «è dedicato ai più piccoli, pensando a loro come protagonisti di un’esperienza che li farà sentire cercati e valorizzati. Attraverso il racconto di Geremia, messaggero di Dio, i bambini avranno l’opportunità di esplorare il loro posto nella comunità ecclesiale e di mettersi in gioco seguendo il metodo sinodale, in un viaggio che promette di essere di scoperta e di amicizia».

Il programma prosegue con il Campo per giovani e giovanissimi “PRESI X MANO”, che si svolgerà dal 29 agosto al 1 settembre. Questo appuntamento rappresenta «un’occasione imperdibile per gli adolescenti di riscoprire la propria fede e il valore delle relazioni umane». Gli organizzatori hanno pensato a un percorso tematico che «si concentrerà sulla fiducia in Dio, negli altri e in se stessi, offrendo riflessioni su come cada messaggio possa accompagnare i giovani nel loro viaggio personale e comunitario. Gli incontri saranno caratterizzati da momenti di preghiera e convivialità contraddistinti dall’amore e dalla presenza di Dio, elementi essenziali per reinserire ogni giovane nel cammino di felicità e pienezza».

Infine, dal 30 agosto al 1 settembre, sarà la volta degli adulti, coinvolti in un week-end tematico incentrato su “FELICI E … BEATI”. Questo incontro offrirà «spunti di riflessione sulla ricerca della felicità, alla luce della beatitudine evangelica e del magistero della Chiesa. I partecipanti verranno guidati nella loro riflessione dai valori testimoniati da santi e beati, con un occhio di riguardo alla figura del beato Francesco Mottola, la cui vita è un esempio luminoso di dedizione e amore per gli altri».

L’Azione cattolica della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea è attualmente impegnata a garantire esperienze che, si spera, siano non solo significative ma anche memorabili per tutti i partecipanti. L’obiettivo principale è quello di creare momenti in cui la gioia e il divertimento si intrecciano con la spiritualità e l’amore di Dio, offrendo così una proposta estiva che abbraccia tutte le età e tutte le esperienze ecclesiali. «In un’epoca in cui le sfide possono sembrare insormontabili – concludono gli organizzatori -, l’invito è a lasciarsi guidare da questa proposta di comunità, a raccogliere il testimone del messaggero di speranza e a vivere al meglio la propria spiritualità, ritrovando un senso di appartenenza che è l’essenza stessa della chiesa».