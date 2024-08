In cammino da Gioia Tauro a Paravati, i pellegrini: «Mamma Natuzza per noi è già Santa»

Giuseppe Mancini

«Per me, è già Santa. Per sua intercessione abbiamo ricevuto un miracolo. Siamo in cammino per rendergli omaggio». Sono le parole espresse con riconoscenza e commozione da una partecipante del gruppo di fedeli che dalla notte scorsa ha intrapreso il pellegrinaggio a piedi da Gioia Tauro a Paravati. Da oltre 10 anni, nella ricorrenza della nascita di Natuzza Evolo, il 23 agosto, molti devoti organizzano questo viaggio di devozione verso la piccola frazione di Mileto, luogo di nascita della mistica e sede della chiesa, da lei fortemente voluta, “Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime”.

Anche quest'anno, in cui Natuzza, nata nel 1924, avrebbe compiuto 100 anni, circa 50 fedeli, tra donne e uomini, si sono riuniti alle quattro del mattino in Piazza Duomo a Gioia Tauro e, quando era ancora buio, si sono incamminati in direzione Paravati, percorrendo la Strada Statale 18. Sfidando la stanchezza, hanno offerto fatiche, rischi e soprattutto amore a "Mamma Natuzza".