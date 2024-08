Diocesi di Mileto, addio all’ex vicario generale Domenico Monteleone: i funerali oggi in cattedrale

È morto monsignor Domenico Monteleone, per circa mezzo secolo figura di primo piano della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. E’ deceduto 83enne nella “sua” Maierato, accudito amorevolmente dalle sorelle e dai nipoti, dopo una vita spesa al servizio dei più bisognosi e della Chiesa. Se n’è andato in punta di piedi e lontano dai riflettori, così come del resto era solito fare quando si spendeva per gli ultimi, senza tuttavia mai tirarsi indietro. Una caratteristica che ha dimostrato di non voler abbandonare neanche quando, per ben due volte, si “sussurra” abbia rifiutato di rivestire cattedre vescovili.

I suoi funerali si svolgeranno oggi 26 agosto alle 17 nella basilica-cattedrale di Mileto, presieduti dal vescovo Attilio Nostro. Uomo dal carisma e dall’autorevolezza innate e di profonda spiritualità e cultura, monsignor Monteleone è stato fine conoscitore della letteratura italiana e francese. Ordinato sacerdote il 29 giugno del 1964 dall’allora vescovo Vincenzo De Chiara, dal 1982 al 2020 si è speso per la “sua” diocesi svolgendo ininterrottamente il ruolo di Vicario generale, sotto la guida dei vescovi Domenico Tarcisio Cortese e Luigi Renzo. Dal 1995 al 2016 è stato anche Vicario giudiziale. Per lungo tempo ha svolto pure i ruoli di presidente e di assistente spirituale della Casa per anziani “Centro Betania” di Mileto, con aggregati un polo di aggregazione sociale e una mensa in loco e con servizio a domicilio. Tra i suoi incarichi, anche quelli di assistente diocesano dell’Azione Cattolica, di docente di Teologia e vicedirettore dell’Istituto diocesano di Scienze Religiose, di insegnante di Religione in scuole statali. Nel 2003 è stato, tra l’altro, nominato dallo stesso vescovo Cortese Arcidiacono del Capitolo cattedrale. Nel 2015 ha ricevuto l’onorificenza di Prelato di Onore di Sua Santità.