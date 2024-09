Il re calabrese dei bartender è di Pizzo: Fortunato Schiavone vince il contest di Reggio sbaragliando 27 concorrenti

Il re dei bartender è di Pizzo. Fortunato Schiavone, barman della gelateria e lounge bar Penna, si è aggiudicato il primo posto nella terza edizione di Amara Calabria, il contest in cui si sono sfidati a Reggio bartender provenienti da tutta la Calabria. I concorrenti si sono cimentati nella preparazione di cocktail caratterizzati dagli amari calabresi più rinomati. In palio c’era uno stage alla Sips Drinkery House di Barcellona, conosciuto da tutti come il miglior bar del mondo secondo la classifica di The Wordld’s 50 Best Bars.

L’iniziativa, che si è rinnovata per il terzo anno, è nata dalla intuizione di Domenico Bellantonio, Laura Saraceno e l’enogastronoma Giovanna Pizzi appunto per esaltare i tanto rinomati liquori calabresi.

I 27 bartender hanno presentato i loro cocktail alla giuria composta da produttori e giornalisti del settore. Per valutare le varie preparazioni, anche una giuria tecnica è stata composta dagli esperti Francesco Delfino, Max La Rocca, Rodolfo Guarnieri e Vincenzo Mazzilli.

Come accennato, Schiavone ha sbaragliato la concorrenza e volerà a Barcellona grazie al suo cocktail dal nome “Monte Tiki”, con base Amaro Monteleone, e in aggiunta Rum Mezcal e sentori affumicati con note di vaniglia e cannella, infine decorato con menta e filamenti di peperoncino calabrese.

Al 2° posto si è classificato Simone Stocco, del 102 Bistró di Lamezia Terme, mentre sul terzo gradino del podio è salito Domenico La Manna, del Sunset Beach di Palmi.