Una vita in prima linea per la sicurezza stradale e non solo: Tropea in lutto per la morte di Nino Valeri

Si è spento oggi Nino Valeri, presidente dell’associazione onlus “Paola e Dario” e referente provinciale per l’Associazione italiana familiari e vittime della strada. Tutta la comunità di Tropea, e non solo, è in lutto per la perdita di un uomo da sempre in prima linea nella difesa dei diritti basilari dei cittadini quali sicurezza stradale e salute pubblica. In passato era stato anche consigliere comunale. Tante le battaglie portate avanti, da quelle per il reparto di Dialisi dell’ospedale cittadino all’eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili all’interno del porto turistico. Ma una su tutte ha contraddistinto in particolar modo il suo passaggio terreno: la lotta per la sicurezza stradale e contro una viabilità da incubo che troppo spesso caratterizza il Vibonese.

Una battaglia nata dal dolore per la perdita della figlia Paola, in un incidente stradale sulla ex statale 522. Un grande dolore che si è trasformato in impegno grazie all’associazione “Paola e Dario”, che nelle scorse settimane è stata promotrice insieme all’Aido di Briatico del Concerto per la vita. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore, in attesa di informazioni ufficiali sulla celebrazione delle esequie. Tropea perde una voce preziosa che, fino alla fine, ha denunciato pubblicamente i gravi disagi del territorio, rivendicando la giusta attenzione da parte delle istituzioni.