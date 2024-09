Associazione Argo Vibo, si dimette la storica vicepresidente Marika Barreca

L’impegno sul territorio, tuttavia, non viene meno: «Non smetterò di fare la volontaria, semplicemente non farò più parte del sodalizio né mi occuperò della gestione del canile»

«Ringrazio ogni persona che mi ha sostenuto, seguito e supportato in questi lunghi anni». Marika Barreca, volontaria e storica vice-presidente dell’associazione Argo di Vibo Valentia lascia il sodalizio. L’Argo, attiva sul territorio di Vibo dal 2006, gestisce il canile comunale. E non solo. In questi anni si è prodigata nella sensibilizzazione alla lotta al randagismo, supporto ai cittadini, confronto con le istituzioni per arginare una piaga ad oggi difficile da sanare.

La volontaria parla di «diversità di visioni nella gestione dell’associazione», realtà che in questi anni ha dato un significativo contributo sul tema “abbandono” animali d’affezione. L’impegno nel comprensorio, assicura tuttavia la volontaria, non verrà mai meno: «Non smetterò di fare la volontaria, per questo ci sono nata. Semplicemente non sarò più nell’Associazione Argo e pertanto il mio nome non sarà più associato alla gestione del canile o al sodalizio».

Parole di ringraziamento sono state infine espresse all’indirizzo degli «enti comunali, pubblici, sindaci, forze dell’ordine e cittadini» per il sostegno in questi anni di lavoro sul territorio vibonese.