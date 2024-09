Arriva oggi a Pizzo la Fanfara del 4^ reggimento Carabinieri a Cavallo

L'appuntamento è per questa sera, domenica 29 settembre, alle 18.30 in piazza della Repubblica. Prima del concerto la spettacolare sfilata per le vie della città

Per la prima volta in Calabria, domenica 29 settembre alle ore 18.30, la fanfara del 4^ Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri si esibirà a Pizzo nel suggestivo palcoscenico naturale di Piazza della Repubblica.

Questo reparto dell’Arma ha origini molto antiche, bisogna infatti risalire al 1820 quando Vittorio Emanuele I di Savoia, con l’istituzione del Corpo dei Reali Carabinieri, fece inserire nell’organico anche i trombettieri. Il suo assetto definitivo è del 2007, quando è stata ripristinata l’antica denominazione di 4^ Reggimento Carabinieri a cavallo. La sua esibizione riesce sempre ad attrarre ed entusiasmare grandi e bambini ed è protagonista di importanti eventi anche all’estero. La fanfara è composta da 29 elementi, anche se per l’esibizione a Pizzo sarà presente una formazione ridotta di 19 carabinieri, maestri nella musica ma anche abili cavalieri.

Come sempre, la fanfara sarà accompagnata dalla mascotte “Briciola”. Alla testa del reparto vi sarà il luogotenente Fabio Tassinari, comandante della fanfara da 24 anni. Un evento imperdibile, patrocinato dal Comune di Pizzo, che prevede la sfilata del reparto con partenza dalla Casa Comunale e attraverserà via Marcello Salomone, via San Francesco e corso Garibaldi per poi raggiungere Piazza della Repubblica dove avrà luogo l’esibizione musicale.