Medicina, la vibonese Luana Colloca eccellenza mondiale nel campo dell’effetto placebo

È Vibonese una delle più grandi esperte internazionali nel campo degli effetti placebo e nocebo. Si tratta della professoressa del Dipartimento di dolore e scienza dei sintomi traslazionali dell’University of Maryland School of Nursing (Umson) di Baltimora, Luana Colloca, nativa di Paravati di Mileto. Gli studi pioneristici da lei condotti negli Stati Uniti hanno fatto progredire la comprensione scientifica della capacità del cervello di regolare l’esperienza del dolore e hanno portato allo sviluppo di nuove strategie per ottimizzare i risultati terapeutici nella pratica clinica. Per i prestigiosi risultati ottenuti ha ricevuto numerosi premi del National institutes of Health ed è stata nominata Ricercatrice dell’anno della Founders Week 2024 dell’Università del Maryland. Dalla sua la scienziata di Paravati vanta, tra l’altro, oltre 200 articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste mediche internazionali e circa 20 mila citazioni. Il suo lavoro attualmente si concentra sui meccanismi endogeni di modulazione del dolore, sulle aspettative dei pazienti e sui processi di apprendimento che influenzano le risposte ai trattamenti e i risultati generali sulla salute.

Le principali scoperte della professoressa Colloca hanno aperto la sfida al tradizionale quadro di aspettative, rispetto al condizionamento, come spiegazione primaria per i meccanismi psicobiologici dell’effetto placebo, introducendo l’apprendimento osservativo o sociale come meccanismo di innesco. Il suo lavoro ha anche permesso di svelare che il neuropeptide arginina vasopressina è coinvolto nella modulazione del dolore; di capire in che modo i placebo che estendono la dose possono essere sfruttati per ridurre gradualmente le somministrazioni attraverso il condizionamento farmacologico; di conoscere i nuovi meccanismi genetici come predittori degli effetti placebo. È sua, ancora, la traduzione di alcuni dei meccanismi di modulazione del dolore endogeno in applicazioni cliniche da utilizzare per alleviare i risultati correlati al dolore. Una vera e propria eccellenza mondiale nel capo della medicina, che come si evince con le sue ricerche e le sue scoperte sta indubbiamente rendendo onore al Vibonese e all’intera Calabria.