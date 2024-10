A Parghelia presentato “Un cuore in movimento”, opera prima del consigliere reggino Filippo Quartuccio

“Un cuore in movimento”. Questo il titolo del libro di Filippo Quartuccio presentato nella sala consiliare del Comune di Parghelia. La “serata d’autore” ha permesso di eviscerare l’opera prima del consigliere con delega alla Cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria. Un libro autobiografico, in cui il giovane scrittore ripercorre le tappe della sua storia politica personale, con l’intento di far comprendere al lettore l’importanza dell’impegno da lui intrapreso da oltre dieci anni nei confronti della collettività. L’incontro, coordinato dal consigliere con delega alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Parghelia, Gabriele Vallone, ha preso il via con i saluti del sindaco Antonio Landro. Subito dopo a dialogare con l’autore ci ha pensato Caterina Sapone. Dalla discussione in sala è emerso come il lavoro di Quartuccio, in un momento storico di particolare precarietà di alcuni valori comuni, possa divenire oggi una narrazione preziosa e ricca di significato da consegnare a nuove generazioni che spesso e volentieri guardano alla politica con distacco e disinteresse.

In un contesto del genere, nemmeno il titolo scelto dall’autore è casuale. Esso, infatti, si pone l’obiettivo di essere l’emblema dell’impegno e della determinazione che anima l’agire di un giovane amministratore, nella consapevolezza che anche in politica, come nella maggior parte delle attività frutto di scelte ben ponderate ed appassionate, occorre metterci il cuore affinché le idee si possano tradurre in realtà. E questo, nonostante gli ostacoli burocratici e il dover fare i conti con la lentezza di una macchina amministrativa spesso esasperante. «La presentazione del mio libro a Parghelia – ha sottolineato nel corso dell’incontro l’autore – permette oggi a un cuore in movimento di farsi strada anche fuori dalla città metropolitana, in un contesto come quello di Parghelia e della provincia di Vibo Valentia dotato di straordinarie potenzialità turistiche. Esso consente di abbracciare altri amministratori e di lanciare un messaggio importante a quanti intendono approcciarsi alla vita politica e alle responsabilità pubbliche, attraverso il racconto e la testimonianza di un’esperienza che non è finita, ma che al contrario vuole continuare ad essere incisiva per il territorio». Al termine dell’incontro, a trarre le conclusioni è stato lo stesso consigliere comunale con delega alla Cultura Vallone.