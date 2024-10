A Triparni la festa dei nonni unisce bambini e adulti: bilancio positivo per la seconda edizione

Domenica scorsa, la piccola frazione di Triparni ha celebrato con grande entusiasmo la seconda edizione della Festa dei nonni, un evento che ha visto la partecipazione attiva di adulti e bambini, uniti nel segno della condivisione e del rispetto verso le generazioni passate. Promossa dalle associazioni A(ni)mamu stu paisi e Vocal Tactus, la manifestazione «ha avuto come cuore pulsante il confronto intergenerazionale – hanno fatto sapere in una nota gli organizzatori dell’evento -, creando un legame emotivo tra i presenti. Un cerchio di sedie è diventato il palcoscenico per un intenso scambio di storie e ricordi. Gli adulti e i piccoli partecipanti, accomunati dalla voglia di riscoprire le tradizioni familiari, hanno avuto modo di narrarsi le esperienze vissute con i propri nonni».

Un momento della festa

Al termine di ogni racconto, «un gesto simbolico ha unito tutti: passarsi un filo di lana da tenere annodato al dito, rappresentando una rete di connessioni e affetti che si intrecciano nel tempo. Questo gesto – hanno sottolineato – ha evocato l’immagine di una tela tessuta con calore e simpatia, riflettendo l’importanza di tali scambi per la comunità». Ma la Festa dei nonni non si è limitata solo alla condivisione di storie. Dopo una lauta merenda preparata dai nonni stessi, la giornata ha preso una piega creativa e genuina. I nonni e i bambini hanno partecipato a una piacevole attività di messa a dimora di piantine, simbolo non solo del legame con le proprie radici, ma anche del dovere civico di prendersi cura dell’ambiente. «Ogni piantina piantata è un richiamo alla responsabilità collettiva», hanno sottolineato gli organizzatori, auspicando che l’impegno per abbellire e valorizzare il proprio quartiere possa estendersi anche oltre i confini di Triparni.

La giornata si è poi conclusa con una passeggiata attraverso le vie del paese, «durante la quale si sono visitati i nonni che, risorsa preziosa della comunità, hanno ricevuto una piantina in dono come segno di affetto e gratitudine. Un gesto semplice, ma carico di significato, capace di rafforzare quel legame indissolubile tra le generazioni, proprio come il filo di lana che ha unito i partecipanti all’inizio dell’evento».