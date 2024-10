Apre a Vibo lo sportello per la tutela delle vittime di reato: un servizio che offre assistenza legale e psicologica gratuita

Crotone, Rosarno e oggi anche Vibo Valentia. Apre infatti nella sede della biblioteca comunale, in via Jan Palach, il terzo sportello Tuvire, punto di ascolto e di supporto per le vittime di reato. Si tratta di un progetto – promosso dalla Regione Calabria insieme al Centro giustizia minorile, al Provveditorato regionale e all’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna della Calabria – al quale dà forma e sostanza l’Associazione Valentia, aggiudicataria del bando del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia.

Si tratta di un servizio al quale chiunque può rivolgersi per ottenere assistenza legale e/o psicologica completamente gratuita. L’Associazione mette infatti a disposizione degli utenti un team di professionisti, tra avvocati, psicologi, assistenti sociali, che possano gestire ogni tipo di problematica ed accompagnare chi ne ha bisogno in tutte le fasi.

Lo sportello di Vibo Valentia è aperto ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per chi dovesse avere difficoltà a raggiungere uno degli sportelli Tuvire è attivo il servizio itinerante, che si può contattare al numero verde 0963.1976607 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00).

«Prosegue il nostro lavoro in tutta la regione, ed oggi – dichiara il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco – sono particolarmente orgoglioso di annunciare l’apertura dello sportello Tuvire nella mia città, nella città della nostra Associazione. Ci tengo a ringraziare il sindaco del capoluogo, Enzo Romeo, che ha sin da subito sposato il progetto offrendo la massima disponibilità affinché si potesse realizzare in uno dei luoghi simbolo della città, che è la biblioteca comunale».

«È un progetto che merita il sostegno delle amministrazioni – afferma, dal canto suo, il sindaco Enzo Romeo – perché offre quell’aiuto legale o psicologico che diventa fondamentale per superare situazioni di difficoltà che si possono presentare nel corso di una vita. Il fatto che sia gratuito, ed offerto da professionisti con la garanzia di tutte le tutele del caso – conclude il primo cittadino – rappresenta un aspetto pregevole dell’iniziativa».