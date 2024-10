L’Associazione Valentia vola a Bruxelles per la conclusione del progetto “Europa Giovane” che ha coinvolto migliaia di ragazzi in tutta Italia

Far conoscere le radici dell'Ue e le opportunità che offre: questo l'obiettivo perseguito dal sodalizio guidato da Anthony Lo Bianco che ha anche scritto un libro a riguardo, presentato al Salone di Torino e distribuito in tantissime scuole

Per l’Associazione Valentia tappa conclusiva del progetto “Europa Giovane: Costruire il futuro insieme”, che ha coinvolto migliaia di giovani italiani in un’esperienza unica di conoscenza e impegno europeo. Dopo mesi di lavoro dedicati alla scrittura del libro “Alla Scoperta dell’Europa: storia, trattati e prospettive dell’UE” – un testo accessibile che racconta l’evoluzione dell’Unione Europea – una delegazione di giovani dell’Associazione ha raggiunto Bruxelles per un’importante attività di follow-up. La tappa finale nella capitale europea ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto diretto con le istituzioni comunitarie. La visita al Parlamento Europeo, insieme agli incontri con youth worker e figure istituzionali, ha rappresentato un momento di sintesi e riflessione sul valore del progetto e sul futuro di una cittadinanza europea consapevole e attiva.

“Europa Giovane: Costruire il futuro insieme” è un progetto nato con l’obiettivo di far scoprire ai giovani le radici dell’Europa e le opportunità che offre, rendendoli protagonisti di un viaggio collettivo di riflessione e appartenenza. Il libro scritto dagli stessi ragazzi dell’associazione, è stato distribuito gratuitamente a migliaia di studenti in tutta Italia, è stato presentato al Salone del Libro di Torino e agli European Maritime Days, raccogliendo interesse e consensi.

La delegazione a Bruxelles ha avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con esperti del settore giovanile e rappresentanti istituzionali, in un’esperienza formativa arricchente che ha chiuso simbolicamente il percorso, ma ha anche aperto nuove prospettive per il loro futuro europeo.

«Abbiamo sognato e realizzato “Europa Giovane: Costruire il futuro insieme” per dare ai nostri ragazzi uno strumento concreto per avvicinarsi all’Europa, per comprendere la sua storia e per sentirsi parte di essa», ha dichiarato il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco. «Con la conclusione a Bruxelles, siamo riusciti a dare loro una visione concreta di ciò che significa essere cittadini europei. Vedere questi giovani confrontarsi direttamente con le istituzioni è stato un momento di grande emozione. Abbiamo visto nei loro occhi una consapevolezza nuova, che ci spinge a credere ancora di più nel valore dei progetti che uniscono e ispirano», ha aggiunto. «Il libro “Alla Scoperta dell’Europa” non è solo un testo, ma una testimonianza di quanto sia possibile costruire insieme, se si parte dai giovani e dalla loro voglia di conoscere e cambiare il mondo».

L’Associazione fa sapere di voler continuare a impegnarsi su scala nazionale ed europea per promuovere il coinvolgimento giovanile e la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il progetto è stato portato avanti grazie al sostegno della Regione Calabria per le annualità 2019, 2020 e 2021, e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, ha raggiunto migliaia di giovani, accendendo in loro il desiderio di costruire un futuro migliore, un futuro europeo.

L’Associazione Valentia esprime «profonda gratitudine a tutte le istituzioni, le scuole e i giovani che hanno reso possibile questo progetto. “Europa Giovane: Costruire il futuro insieme” si conclude ufficialmente, ma l’impegno e il sogno di una generazione di cittadini europei continua, con la consapevolezza e la fiducia che i giovani possano essere protagonisti di un’Europa unita e consapevole».