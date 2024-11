Italia terra di centenari, nel Vibonese ce ne sono quattro “ultra”: hanno 107, 108 e 109 anni

In dieci anni i centenari in Italia sono aumentati del 30%. Istat riporta infatti che a inizio 2024 sono ben 22.552, a fronte dei 17.252 del 2014. La stragrande maggioranza è di sesso femminile, addirittura l’81%. Del resto anche la persona attualmente più anziana d’Italia è una donna: Claudia Baccarini di anni 114, nata il 13 ottobre 1910 e residente a Faenza, in Emilia-Romagna. Anche il Vibonese nel suo piccolo era ed è terra di centenari.

Qui, a Spadola, poco meno di un mese fa è scomparsa Maria Rosa Tassone di 109 anni. Nata nel 1915, era la donna più longeva della Calabria e il 25 gennaio di anni ne avrebbe compiuti 110. Un record, quello di essere “il nonnino della Calabria”, che aveva raggiunto anche Vincenzo Nardi, classe 1912 di Simbario. «La vita non è altro che un vento, oggi tira, domani niente», diceva ai microfoni del nostro network, sveglio e lucido nonostante l’età avanzata. Si è spento il 2 novembre dell’anno scorso, a 111 anni.

Ma di centenari vibonesi, e anche supercentenari cioè che si avvicinano alla soglia dei 110 anni, ce ne sono ancora in vita. Ne dà conto il sito Supercentenari d’Italia che raccoglie in una lista le persone viventi più longeve di tutte le regioni.

I supercentenari vibonesi

C’è ad esempio Vittoria De Cicco, di 109 anni: nata a Filadelfia nel settembre del 1915, oggi vive a Roma. E ancora Maria Rosaria Facciolo, di 108 anni, originaria di Soriano e residente ora a Crotone. Ad Acquaro è invece nata e vive ancora oggi Maria Caterina Muratore, che è nata nel febbraio 1917 e di anni ne ha 107.

Non solo donne, c’è anche un supercentenario uomo: Francesco Gagliardi di 107 anni, nato il 29 dicembre 1916 a Serrata nel Reggino e oggi residente a Dinami.

I record in Italia e nel mondo

Tornando al dato italiano, rimangono ancora imbattuti i record assoluti di longevità maschili e femminili, rispettivamente detenuti da Antonio Todde (residente in Sardegna) deceduto nel 2002 poche settimane prima di compiere 113 anni ed Emma Morano (residente in Piemonte) deceduta nel 2017 all’età di 117 anni che, finché in vita, aveva ottenuto il primato di donna contemporanea più longeva al mondo. Oggi questo record è detenuto a livello mondiale da John Alfred Tinniswood, cittadino inglese, tra gli uomini (112 anni di età) e da Tomiko Itooka, cittadina giapponese, tra le donne (116 anni).