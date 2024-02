Longobardi festeggia i cento anni di Maria Teresa Fullone – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La frazione di Vibo Valentia da oggi ha una centenaria in più. Si tratta di Maria Teresa Fullone che ha festeggiato il secolo di vita. Nata il 12 febbraio del 1924, la sartina di Longobardi ha trascorso metà della sua vita a Milano dove ha lavorato per prestigiose case di moda. Qualche anno fa, dopo essere rimasta vedova, ha deciso di rientrare nella sua città natale per stare accanto a sua sorella e ai suoi nipoti. Una vita di lavoro, affetti e preghiera. Il suo desiderio? «Stare bene e godermi la mia famiglia». La domanda d’obbligo – qual è il segreto per arrivare a 100 anni così in forma? – viene smontata con la seraficità che forse solo i centenari calabresi sanno esprimere: «Nessun segreto, il Signore conosce il mio destino», dice volgendo lo sguardo all’immagine di Giovanni Paolo II che domina la stanza.

Non ha avuto figli Maria Teresa, ma tanti nipoti e pronipoti che le riempiono la vita. Ai giovani rivolge il suo pensiero: «Amatevi sempre. Amate la vita, il lavoro e la famiglia». Un pomeriggio tra sorrisi, abbracci e doni e anche qualche lacrima di commozione per quella zia che tutti amano. Ai festeggiamenti si sono unite anche il sindaco Maria Limardo e il consigliere comunale Serena Lo Schiavo, giunte a Longobardi per celebrare una delle concittadine più longeve: «Siamo qui per portare gli auguri dell’Amministrazione Comunale e poi ci fa piacere vedere persone di questo territorio vivere così a lungo. Merito dell’aria e del panorama bellissimo che offre Longobardi».

LEGGI ANCHE: San Gregorio d’Ippona festeggia i 100 anni di nonno Matteo

San Costantino Calabro in festa per i cento anni di nonna Consiglia