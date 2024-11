Il vibonese Fortunato Cugliari strega i giudici di X Factor Albania: «Non potevo credere di aver ottenuto 4 Sì, è solo l’inizio» – VIDEO

Grande successo per il 20enne di Paravati che all'audizione live ha proposto un brano di Tananai e uno di Mengoni. È entrato nella squadra di Elhaida Dani, vincitrice della prima edizione italiana di The Voice

Prosegue l’avvincente avventura del giovane talento vibonese Fortunato Cugliari a X Factor Albania 2024. Il 20enne cantante pop di Paravati, dopo essere approdato al famoso talent show, ha superato a pieni voti l’audizione live di fronte ai giudici, proponendo dapprima il brano “Tango” di Tananai e, successivamente, la canzone “Due vite” di Marco Mengoni. Superati i Bootcamp, è poi stato scelto e portato nella propria squadra dalla coach Elhaida Dani, cantante nel 2013 vincitrice in Italia della prima edizione del talent-show televisivo The Voice.

«Quando ho deciso di partecipare a X Factor Albania – spiega oggi a Il Vibonese – non mi aspettavo di arrivare così lontano. La musica è sempre stata fondamentale nella mia vita, ma non avevo mai avuto l’opportunità di confrontarmi con una giuria così prestigiosa. Quando i giudici mi hanno dato quattro sì, è stato bello e inaspettato, ma ho fatto fatica a realizzarlo. Sebbene ci fosse una parte di me che stentava a credere che stesse davvero accadendo, ho anche avvertito un senso di sollievo, come se la tensione che avevo provato prima fosse finalmente svanita».

«Dopo l’audizione – aggiunge – mentre scendevo dal palco, mi sono reso conto che questo è solo l’inizio di un percorso che avrebbe comportato nuove sfide e responsabilità. Sono pronto ad affrontarle con il mio coach, con umiltà e, tuttavia, senza pormi dei limiti».

Da sempre appassionato di canto, Fortunato Cugliari attualmente si sta perfezionando all’Accademia RC Voce Produzione, sotto la guida di Cecilia Cesario e Rosario Canale. Il giovane talento di Paravati frequenta anche il conservatorio di Nocera Terinese “Tchaikovsky”, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio e la propria formazione musicale. Dalla sua, anche la scrittura di alcuni brani, spinto dal desiderio di dare spazio ai propri sentimenti e alle sue emozioni che ne contraddistinguono il suo vissuto quotidiano. Adesso il suo approdo e la sua bella avventura a X Factor Albania, determinato a far sì che prosegua il più a lungo possibile.