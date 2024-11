Il vibonese Fortunato Cugliari supera le selezioni e approda all’edizione 2024 di X Factor Albania: «Pronto a dar voce ai miei sogni»

Il 20enne talento vibonese Fortunato Cugliari tra i partecipanti dell’edizione 2024 di X Factor Albania. Il giovane cantante pop, nativo di Paravati, approda al famoso talent show dopo aver superato diverse selezioni. A rappresentare la Calabria anche il 32enne lametino Salvatore Mete, l’altro dei due italiani presenti alla competizione canora. Fortunato Cugliari, a dispetto della sua età, vanta già un percorso musicale di tutto rilievo. Dalla sua, una passione travolgente per il canto, coltivata fin da piccolo, quale mezzo privilegiato per esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri. «Affrontare le audizioni di X Factor Albania – spiega a Il Vibonese – è senza dubbio una delle sfide più emozionanti della mia vita. Mi sento come se stessi per varcare una porta che potrebbe aprirmi a un mondo completamente nuovo, pieno di opportunità e sfide. La paura è tanta, ma la voglia di farcela è ancora più grande. La musica è la mia passione, e ora è il momento di dar voce ai miei sogni».

Il giovane talento della frazione di Mileto studia attualmente canto all’Accademia RC Voce Produzione, ambiente stimolante dove può sviluppare le sue capacità vocali e artistiche. Sotto la guida di Cecilia Cesario e Rosario Canale, due figure fondamentali nella sua crescita professionale e personale, sta affinando il suo stile ampliandone la visione artistica e avvicinandosi sempre di più a un sogno che, oggi, con la partecipazione a X Factor Albania, sembra concretizzarsi e riempirsi di contenuti. Proveniente dal paese natio di Natuzza Evolo, frequenta anche il conservatorio di Nocera Terinese “Tchaikovsky”, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio e la propria formazione musicale. Oltre a cantare, Fortunato Cugliari scrive anche dei brani di proprio pugno, cercando, nella veste cantautore, di condividere con gli ascoltatori i sentimenti e le emozioni che ne contraddistinguono il suo vissuto quotidiano. Un ragazzo semplice, che ama la terra natia e le persone che lo circondano. E, tuttavia, oggi più che mai determinato a giocarsi le sue carte e a confrontarsi con i giudici sul palco – puntando a proseguire la propria avventura artistica al format albanese X Factor – e curioso di capire dove, da grande, lo porterà la musica.