Illuminiamo il futuro, Vibo celebra la Giornata internazionale contro la violenza di genere

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche Vibo Valentia ha inteso lanciare un messaggio di sensibilizzazione su un tema cui quotidianamente le cronache portano la comunità a misurarsi. L’invito del Pd, Cgil area vasta Catanzaro, Crotone e Vibo, Democratiche e Giù le mani dalla legge- Coordinamento di Vibo, è di accedere una luce nelle case, strade e piazze. Un piccolo gesto per manifestare vicinanza alle vittime, alle loro famiglie. E non solo. Un abbraccio collettivo che vuole oltrepassare i discorsi di circostanza, e tramutarsi in un impegno concreto affinché ciascuno dia il proprio contributo alla causa. Gli esponenti dei sodalizi e i cittadini che desiderano prendere parte all’iniziativa “Illuminiamo un futuro senza la violenza” si ritroveranno alle 18.30 davanti al Comune di Vibo per un momento di riflessione.