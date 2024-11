A Dasà un «calcio alla violenza»: successo per l’iniziativa ospitata nello stadio Arena  

Una partita di calcio con la partecipazione delle donne ma anche momenti di riflessione su un tema che, sottolineano i promotori, «deve essere affrontato non solo in alcuni momenti dell’anno»

“Un calcio alla violenza”. In occasione della settimana dedicata alla lotta contro la violenza di genere, un’iniziativa, capace di coniugare sport e impegno sociale, è stata ospitata nello stadio “Rosario Arena” di Dasà. L’evento ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema del rispetto della persona.

A promuovere l’appuntamento la Croce rossa, l’associazione La nuova Ada e la Pro loco di Acquaro con il patrocinio dei Comuni di Dasà, Arena, Acquaro: «L’ evento – scrivono gli organizzatori – ha ottenuto un grande risultato, perché ha coinvolto non i classici giocatori della squadra calcistica, ma le donne, che per la prima volta hanno giocato insieme ai maschi, a dimostrazione che non c’ è e non ci deve essere una diversità di genere, ma solo uguaglianza».

Oltre all’aspetto ludico non sono mancate «riflessioni sul tema da parte dei rappresentanti delle relative Associazioni e dei rispettivi enti, i quali hanno espresso vicinanza alle vittime che subiscono violenza, incoraggiandole a denunciare». Inoltre, l’appuntamento ha permesso di coinvolgere i bambini. Gli organizzatori infatti hanno parlato dell’importanza del «processo di educazione verso il bello ed i sentimenti sani e puri, per farli nella consapevolezza che non esistono distinzioni di genere».

Nell’ intervallo della partita è stato dato spazio alla lettura di testi sul tema della violenza, tra questi un elaborato realizzato da una ragazza di Arena, Anna Laura Siciliano risultato vincitore a livello regionale e finalista a livello nazionale del concorso Eplibriamoci di Ente Pro Loco Italiane e promosso in questo caso dalla Pro Loco di Acquaro. Soddisfazione è stata espressa per l’esito della giornata: «Gli organizzatori molto entusiasti affermano che sia un evento da ripetere in modo che il No alla Violenza non venga ricordato solo durante la sua giornata internazionale, ma sempre», concludono.