Il caos cantieri ancora domina Vibo Marina: «Situazione peggiorata». Ma il Comune tranquillizza: «Stiamo spingendo perché si faccia in fretta»

Dopo due settimane dall’ultima ricognizione le cose non sono cambiate e restano in piedi le diffide dell’Amministrazione verso Italgas che non avrebbe rispettato le prescrizioni legate alla concessione dei permessi

Quindici giorni fa residenti e commercianti di Vibo Marina denunciavano ai microfoni de Il Vibonese le criticità determinate dai numerosi cantieri che insistono lungo le vie principali, con particolare riferimento agli interventi per la realizzazione della rete gas, interventi che erano stati interrotti nel periodo estivo lasciando però la frazione vibonese in un caos fatto di buche esposte sul manto stradale, polvere e scavi transennati tra marciapiedi e parcheggi.

Una situazione che, nel rush finale verso il Natale, mette a dura prova soprattutto la pazienza dei commercianti, che ripongono in questo momento dell’anno le maggiori aspettative di vendita. E per ora non sembra che le cose siano migliorate, come conferma Mino De Pinto, segretario provinciale della Lega, che nei giorni scorsi ha denunciato la condizione delle strade di Vibo Marina: «Non è cambiato nulla, hanno continuato a scavare, accrescendo il caos e aggravando la fruizione delle vie principali».

Che la situazione dei cantieri non sia ottimale l’ha confermato recentemente ai nostri microfoni l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia Salvatore Monteleone: «L’Italgas aveva chiesto una concessione al Comune per la realizzazione delle reti che riguardavano non solo Vibo Marina, ma anche altre frazioni, come Portosalvo, Bivona e Longobardi. Noi però abbiamo concesso i permessi con precise prescrizioni relative a come sarebbero dovuti intervenire secondo un puntale cronoprogramma. Tuttavia, le indicazioni che abbiamo dato non sarebbero state rispettate, soprattutto con riferimento all’organizzazione del lavoro e al ripristino del manto stradale una volta effettuati gli interventi».

Mancati riscontri che hanno spinto il Comune a una serie di diffide nei confronti di Italgas, anche in considerazione del malcontento crescente tra i residenti. «L’ultima diffida è recente – ha affermato Monteleone -, perché ci teniamo che i lavori vengano fatti bene. Le autorizzazioni sono state rilasciate dietro la garanzia che le strade sarebbero state lasciate in condizioni perfette. Ma questo non è avvenuto».

Ieri mattina – alcuni giorni dopo le dichiarazioni rilasciate a Il Vibonese – Monteleone è tornato a Vibo Marina con il sindaco Enzo Romeo, insieme al quale ha effettuato una serie di sopralluoghi anche a Bivona, Porto Salvo e San Pietro. I toni ufficiali si sono ammorbiditi e il primo cittadino ha ribadito alle imprese impegnate «l’assoluta necessità di concludere le attività nei tempi previsti». «Nei prossimi giorni – ha aggiunto Monteleone – organizzeremo un incontro con Italgas». Insomma, qualcosa si muove. L’importante però è che tutto vada al suo posto in fretta, per consentire a commercianti e residenti di non mancare l’appuntamento con il Natale ormai dietro l’angolo.