Vibo, scempio in via Luigi Razza: basole rimosse con la ruspa e senza essere numerate. L’assessore: «Rimedieremo con le foto»

«L’impresa aveva iniziato a rimuovere le basole e non aveva iniziato a numerarle. Noi chiaramente non possiamo stare costantemente seduti sul cantiere e, non appena ci siamo accorti di questo, abbiamo subito bloccato i lavori». Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia Salvatore Monteleone ha spiegato alla redazione de Il Vibonese quanto accaduto, nei giorni scorsi, nella centralissima via Luigi Razza dove sono in corso i lavori di rifacimento della storica pavimentazione.

Lavori che, considerato il valore materiale e immateriale del bene immobile, meritano un’attenzione e una cura estrema e che, in realtà, sono cominciati a suon di ruspa e martelli pneumatici. Insomma, un vero e proprio sfregio al secolare basolato che non è passato inosservato ai tanti cittadini vibonesi che attraversando corso Vittorio Emanuele III nella scorse ore si sono fermati all’altezza dell’inizio del cantiere per osservare lo stato dei lavori non senza perplessità.

«C’è stato questo piccolo intoppo all’inizio – ha commentato Monteleone – ma lo abbiamo corretto. Gli operai avevano tolto appena due metri di lunghezza della strada, li abbiamo fermati e abbiamo detto loro di procedere con la numerazione delle basole. Probabilmente – ha aggiunto – c’è stata una incomprensione tra il direttore dei lavori e l’impresa».

Un intoppo che – ha voluto rassicurare l’assessore Monteleone – non pregiudicherà la buona riuscita dell’intervento di rigenerazione urbana su via Luigi Razza: «Abbiamo un rilievo dettagliato con documentazione fotografica di tutta la pavimentazione, basola per basola, e il direttore dei lavori ha effettuato la mappatura con un drone. Quindi ciò che è stato tolto si può ripristinare senza alcun problema. L’impresa – ha concluso – da ieri mattina ha in mano la mappatura di tutta via Luigi Razza e si sta adesso procedendo con i lavori numerando nella maniera corretta ogni singola basola».