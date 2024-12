L’Ordine dei Farmacisti di Vibo presenta il nuovo Direttivo 2024/28: ecco chi è stato eletto

La squadra che è stata resa nota dal presidente Vincenzo Bartone «sarà chiamata a guidare l’organismo in un periodo cruciale»

Il 2 dicembre scorso, a seguito delle votazioni tenutesi il 24 e 25 novembre, si è ufficialmente insediato il nuovo Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia. La composizione dei nuovi organi, valida per il quadriennio 2024-2028, è stata resa nota dal presidente Vincenzo Bartone.

A presiedere il Consiglio Direttivo sarà il dottor Vincenzo Bartone, affiancato dal dottor Amedeo Carchedi, nominato vice presidente, e dalla dottoressa Marina Prestia Lamberti, che ricoprirà il ruolo di segretario. Il dottor Francesco Barbieri è stato invece designato come tesoriere. Completano la squadra direttiva i consiglieri: la dottoressa Paola Bulzomì, la dottoressa Chiara Giofrè e il dottor Alessandro Regio.

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti è stato rinnovato. Tra i revisori effettivi troviamo il dottor Giuseppe Conocchiella e la dottoressa Noemi Cotroneo, mentre il dottor Valerio Lombardi Satriani è stato nominato revisore supplente. Il nome del presidente del Collegio dei Revisori sarà comunicato a breve, come previsto dalla normativa vigente.

«Questa nuova squadra sarà chiamata a guidare l’Ordine in un periodo cruciale – si legge in una nota -, affrontando le sfide della professione farmaceutica, sia a livello locale che nazionale, e garantendo un servizio di qualità ai cittadini e una rappresentanza forte per gli iscritti all’albo».