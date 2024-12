Pizzo, corsi di musica gratis in locali comunali. L’associazione San Pio X: «Attendiamo risposta da due mesi»

Una stanza dove poter accogliere i giovani desiderosi di avvicinarsi al mondo della musica. È stata questa la richiesta inoltrata due mesi fa all’amministrazione comunale. A redigerla, l’associazione di promozione sociale San Pio X di Pizzo, impegnata ormai da anni sul territorio napitino nella promozione di attività di stampo sociale, culturale e sportivo.

Con la missiva inoltrata alla compagine amministrativa guidata dal sindaco Sergio Pititto, si sperava di poter ottenere spazi comunali al fine di promuovere corsi di avviamento musicale di base gratuiti per bambini e adulti: «L’associazione – spiegano i referenti – si era resa ovviamente disponibile al pagamento delle eventuali utenze». Contestualmente alla richiesta, la San Pio X aveva al suo interno costituito una band musicale, gli Yellow whites, composta da uno storico gruppo del posto (I volanti)».

«Ad oggi nessuna risposta ufficiale è pervenuta dall’amministrazione comunale. Così il consiglio direttivo esecutivo dell’associazione San Pio X ha deciso di riscrivere una nuova lettera indirizzata stavolta oltre al sindaco Sergio Pititto, al segretario comunale Carmelo Impusino e al dirigente responsabile del settore patrimonio Marcello De Vita per sollecitare un riscontro».

Il sodalizio non nasconde l’amarezza: «Siamo indignati per non aver ricevuto alcuna risposta a una valida iniziativa di interesse sociale ed artistico musicale. A questo punto desideriamo capire i criteri di assegnazione di questi locali pubblici alle associazioni. Alla luce di ciò, invieremo anche ai membri dell’opposizione la richiesta di presentare ufficialmente in Consiglio comunale un’interrogazione per fare definitivamente chiarezza sulla questione». L’auspicio è che la vicenda trovi sbocco positivo.

In più, a seguito della nascita della Commissione educazione civica e culturale della comunità cittadina “Siamo Pizzo”, il sodalizio piodecimano ha anticipato che presenterà una serie di attività culturali da inserire nella programmazione dell’Annuale culturale 2025. L’intento è quello di ideare, organizzare e realizzare tutta una serie di iniziative culturali nel corso dell’anno 2025. «L’ Annuale Culturale – conclude la San Pio X – è un progetto educativo e formativo che mira ad avvicinare giovani e meno giovani all’impegno culturale per un sano sviluppo di quel senso civico che sta alla base di ogni società civile e democratica».